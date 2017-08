“Atendimento está mais rápido e atencioso”, diz prefeito, sobre mudança no Hospital de Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhado pelo secretário Gelso de Lima (Governo), fez uma visita surpresa na manhã de sábado, 12, no Hospital Municipal Antônio Giglio e na UPA Centro para conferir de perto a implantação das mudanças com a troca de gestão.

Publicidade

Há duas semanas as unidades são administradas pelo Instituto Social Saúde Resgate à Vida (ISSRV), que assumiu no lugar da Fundação do ABC.

Com a mudança, algumas novidades já começaram a ser implantadas, de acordo com a Prefeitura. Entre elas, novos protocolos de atendimento e internações com base em indicadores, bem como serviços de pintura e higienização geral do prédio.

Outra mudança foi a retomada das áreas cirúrgica e ortopédica/trauma ao HMAG. A UPA Centro passou a atender somente casos de pequenas e médias urgências e emergências em adultos nas áreas clínica e odontologia.

“Com tudo o que inspecionei, posso dizer, tranquilamente, que saio destas visitas satisfeito. O ambiente é outro, o atendimento está muito mais rápido e atencioso. Vamos continuar fiscalizando – permanentemente, até que consigamos oferecer uma saúde de qualidade à nossa população”, destacou o prefeito.

A vistoria também foi acompanhada por Ewandro Ruck, coordenador e assessor médico do ISSRV. O Instituto Social Saúde Resgate à Vida (ISSRV) atua em 16 municípios paulistas.