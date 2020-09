Atendimento presencial na AACD Osasco é retomado gradualmente

A AACD Osasco voltou a atender os seus pacientes de forma gradativa e seguindo uma série de medidas contra a covid-19. Para garantir a segurança dos pacientes e colaboradores, os atendimentos foram reorganizados e devem ser agendados por telefone.

O uso de máscara é obrigatório nas dependências da AACD. Além disso, para manter o distanciamento social, as áreas de espera foram readequadas e os balcões da recepção receberam placas de acrílico.

O espaço também recebeu sinalização e a higienização das superfícies e dos materiais utilizados nas terapias foi intensificada. Outra medida tomada pela unidade foi o aumento nos intervalos entre um atendimento e outro para evitar aglomerações.

Para entrar na AACD Osasco o paciente, acompanhante ou colaborador terá que medir a temperatura. Já nas dependências da unidade, serão encontrados dispensers com álcool em gel distribuídos por diversos pontos. Todos os funcionários e colaboradores utilizarão EPIs, de acordo com a assistência prestada.

Terapia em tempos de pandemia de covid-19

Para dar suporte aos pacientes que seguem em casa e tiveram suas terapias paralisadas, devido à pandemia de covid-19, a AACD produziu uma série de vídeos de orientação: a “AACD com Você”, disponível no YouTube.

O projeto conta com participação dos profissionais da instituição e já abordou temas não só relacionados aos exercícios de fisioterapia para fazer em casa, mas também cuidados com higiene e saúde mental. Confira os vídeos no canal da AACD no YouTube.