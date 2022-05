Atleta de Osasco disputa Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu em Barueri

Entre esta sexta-feira e domingo, dias 6,7 e 8 de maio, a atleta osasquense Carina Santi, representante do programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer de Osasco, participará do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Adulto em competição chancelada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ). A disputa será em Barueri.

publicidade

A atleta concorrerá nas categorias absoluto (sem restrição de peso) e superpesado (sem peso máximo). Há um pouco mais de duas semanas, a atleta foi campeã dessas duas categorias na 1° Etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu Master (acima de 30 anos).

“Optei por disputar a Master por ter mais atletas competindo no campeonato. O circuito é dividido em três etapas e ainda há mais duas para disputar. Esse campeonato serviu como preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ainda nesse semestre eu tenho o Grand Slam no Rio de Janeiro e para o segundo semestre eu tenho ADCC, em Las Vegas, e o Abu Dhabi World Pro”, disse a atleta.

publicidade

“Carina é uma atleta exemplar de nível altíssimo a âmbito nacional e internacional. A trajetória e conquistas dela demonstram isso”, avalia o secretário de Esportes de Osasco, Rodolfo Cara.

O Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu será disputado em Barueri e começa sexta-feira, a partir das 9h30, no Ginásio Poliesportivo José Correia, na Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1.000. Também é possível acompanhar pelo canal oficial da CBJJ no YouTube.