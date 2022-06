Atleta de Osasco é campeão em prova de montanhismo

O atleta da equipe osasquense José Virginio de Morais, participou da Ultra Trail Challenge, no sábado (28), e venceu a prova de 35 km D + 1.890. Ele terminou em primeiro na classificação geral da competição, com o tempo de 3h44m20s.

publicidade

José é integrante do programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer de Osasco e esteve entre os 500 participantes da competição realizada em Atibaia, no interior paulista.

“Voltar ao lugar mais alto do pódio em uma grande prova do nosso cenário Trail realmente foi algo mágico. Com dedicação e disciplina em todos os treinos sabia que este momento estava próximo. Foi assim que fiz para superar cada trecho de trilha que a montanha me proporcionou”, comemorou o atleta.

publicidade

A prova contou com um percurso por pontos da região, como a Pedra Pequena (área particular), Pedra do Coração, em Bom Jesus dos Perdões, Reserva Florestal do VUNA, e Parque Municipal da Grota Funda.

“O Virginio é um atleta que vem se superando a cada novo desafio, sempre centrado em seus objetivos. É um orgulho tê-lo como um dos representantes do esporte de Osasco”, comentou o secretário de Esportes, Rodolfo Cara.