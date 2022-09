Atleta de Osasco é campeão pan-americano de supino

Adriano Mutante, 38 anos, representante do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, sagrou-se campeão pan-americano de Supino. O campeonato foi realizado no sábado (10), em Praia Grande, no litoral paulista.

publicidade

Adriano competiu com outros dois atletas na categoria open (110 a 125 kg). Ele conquistou o título ao levantar 210 quilos. O segundo e o terceiro colocados levantaram 170 kg.

Recentemente, o atleta foi tricampeão da modalidade Bench Press no Campeonato Brasileiro de Bench Press (categoria Supino Raw), também realizado no litoral Paulista. Na ocasião competiu com dois outros atletas na categoria de 110 kg a 125 kg, conquistando medalha de ouro.

publicidade

Além do tricampeonato Brasileiro de Bench Press, há os títulos de tricampeão paulista conquistado no início deste ano, após levantar 220 quilos, trinta a mais que seu adversário, e 2º maior atleta coeficiente de Bench Press. Ou seja, o atleta consegue levantar mais que o próprio peso corporal. Em 2021, foi eleito o melhor atleta Bench Press pela Federação GPC Brasil.

O atleta possui 173 títulos. “Minha vontade e esforços sempre serão maiores do que qualquer lesão. Estou disposto a representar Osasco e a modalidade nos quatro cantos do mundo”, comentou Adriano, referindo-se a uma lesão recente.