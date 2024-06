Atleta de Osasco fica em 4º lugar em prova de montanhismo

A atleta de montanhismo Luciana de Paula, beneficiada com a Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, participou da 2ª Etapa Rocky Mountain Games, em Juquitiba, interior de São Paulo, no sábado (15).

publicidade

Marcaram presença na competição aproximadamente 1.200 atletas de 57 cidades do Brasil. Luciana participou da categoria 12 km ganho positivo +418m e finalizou a prova na 4ª posição geral.

“Participar desta prova foi muito importante, pois é o maior festival de esportes Outdoor do Brasil, com várias modalidades. O meu resultado soma-se a mais uma preparação para o grande objetivo que é a etapa sul-americana do Circuito Mundial Skyrunning VKOPEN, que será em agosto, na Colômbia”, disse a atleta de Osasco.

publicidade

Em fevereiro, ela competiu na primeira etapa do Circuito do Mundial VK Open Championship, com outros 200 atletas, na Chapada de Diamantina. A atleta osasquense competiu na categoria VK Kilometro Vertucak 4.2 e terminou o percurso em 6º lugar.

Vale ressaltar que, em 2023, Luciana integrou a Seleção Brasileira de Skyrunning e competiu no World Championship na cidade de Comodossol, na Itália. “Nossa representante expressa ser uma atleta de excelência, com o potencial de sempre ir adiante. Sua dedicação coloca o município sempre nos pódios”, disse o secretário de Esportes, Thiago Borges Batista.