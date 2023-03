Atleta de Osasco vence campeonato de muay thai no litoral paulista

A atleta Bárbara Aranda Silva, representante do Programa Bolsa Atleta de Osasco, participou do Super Girls de Muay Thai, realizado no Portuários Stadium, em Santos, litoral paulista, no domingo (19).

Bárbara competiu na categoria de 48 kgs contra a atleta Joyce Fernanda, em uma luta bem disputada. No primeiro round, a osasquense impôs seu jogo acertando duros golpes de mão em sua adversária.

Ela manteve o jogo de mão dura e postura no clinch, levando novamente vantagem sobre sua oponente no segundo round. Por fim, no terceiro round, Bárbara demonstrou leve cansaço, mas conseguiu recuperar-se, conquistando a vitória.

“Parabéns a atleta e ao treinador Gilberto Souza, que competiram em um dos maiores estádios de Muay Thai do país, trazendo ótimo resultado para o município”, destacou o secretário de Esporte de Osasco, Rodolfo Cara.