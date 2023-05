Atleta osasquense encontra forças na canoagem para superar câncer de mama

Aos 51 anos, a atleta Rosilda Sousa é a nova representante do programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco. Entre os dias 24 e 30 de julho, participará do 3º Festival Roama Dragon Boat na cidade de Paulo Afonso, na Bahia.

Rosilda iniciou na modalidade em 2018 na equipe Umauma Dragon Boat Brasil, que reúne atletas que venceram o câncer de mama. E foi neste mesmo ano em que Rosilda descobriu um nódulo na mama esquerda por meio do autoexame. Em seguida, o exame de mamografia comprovou que era maligno.

Rosilda foi submetida ao tratamento com sessões de quimioterapia e à cirurgia para fazer a retirada de parte da mama. Atualmente, a atleta ainda faz acompanhamento com oncologista e mastologista e a previsão é de que receba alta médica em 2024.

Em março deste ano Rosilda participou do Pan-Americano de Dragon Boat no Panamá. Participaram da competição cerca de 1.500 atletas, divididos nas equipes do Panamá, Bahamas, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Porto Rico, México, Argentina, Colômbia, Trinidad e Tobago.

A equipe brasileira participou da categoria câncer de mama no Dragon Boat e terminou em 4° lugar nos 500 metros e também em 4° nos 200 metros.

Emocionada, a atleta relembrou sua história: “Vivenciar o câncer de mama foi doloroso, mas ao mesmo tempo me trouxe a oportunidade de ver a vida de outra forma. É como se eu estivesse renascendo. Foi uma nova oportunidade de recomeçar e tudo que passei me fez acreditar que toda essa situação não era para o meu pior e sim para o meu melhor. Se hoje eu sou quem sou, dou graças a Deus, em primeiro lugar, porque me permitiu vivenciar tudo isso e vencer cada momento de dor e tristeza”.