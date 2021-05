Atleta osasquense se classifica para Surdolimpíadas em 2022

O osasquense Romailson Ribeiro de Santana, de 24 anos, participará da 24ª edição de Verão da Surdolimpíadas de 2022, em Caxias do Sul. O Brasil será o primeiro país da América Latina a sediar os Jogos Surdolímpicos de Verão.

Romailson participou, nos dias 15 e 16 de maio, do 5º Torneio de Atletismo Paulista realizado na Praia Grande, litoral paulista, finalizando a segunda série dos 800 metros, com a segunda colocação e tempo de 1.58.50. Assim, ele conquistou o índice exigido pelo comitê internacional de esportes para Surdos para disputar às Surdolimpíadas.

O técnico David Alison, que faz parte do quadro de professores da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer de Osasco, é o responsável pelos treinamentos do atleta, realizados gratuitamente. “O tempo do Ramailson hoje, analisando a última edição das Surdolimpíadas o colocaria entre os 8 melhores do mundo nos 800m. Nossa meta é melhorar o resultado até a competição e lá brigar por uma medalha”, comentou.

Animado com a classificação de Romailson, o secretário de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara, destacou a atuação do técnico David Alison, que se formou por meio de uma bolsa de estudos fornecida pela Secretaria. “Ele iniciou no atletismo em 2003 e hoje nos representa como técnico. É um talento da nossa casa”, destacou.

