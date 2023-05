Atleta paralímpico de Osasco está na Seleção Brasileira de Vôlei Sentado

Wellington Platini Silva da Anunciação, atleta paralímpico de vôlei sentado, conquistou o título de campeão com a Seleção Brasileira no Torneio Zonal Parapan-Americano Championship 2023, realizado em Edmonton, Canadá, de 9 a 13 de maio. A equipe venceu todos os jogos contra Argentina, Canadá e Estados Unidos, garantindo assim uma vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Ao longo de sua carreira, Wellington, que é representante do Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco, acumulou diversas conquistas pela Seleção Brasileira. Em 2005, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial sub-23, na Eslovênia, enfrentando a Alemanha.

Ele também participou de quatro Paralimpíadas, nos anos de 2008, 2012, 2016 e 2022, tendo obtido um quarto lugar na última edição, durante a disputa pelo bronze. Em 2014, conquistou a medalha de prata na Polônia, e em 2018, a medalha de bronze na Holanda.

Além disso, foi três vezes campeão nos Parapan-Americanos, nos anos de 2011 (México), 2015 (Canadá) e 2019 (Peru). Wellington também foi nove vezes campeão brasileiro e recebeu o título de melhor bloqueio do mundo em 2010.

Comentando sobre o desempenho da Seleção Brasileira, o atleta afirmou: “Atualmente, ocupamos o terceiro lugar no ranking mundial. Além de sermos pentacampeões parapan-americanos há 16 anos, o Brasil tem liderado nas Américas desde 2007. É uma sensação maravilhosa colocar o Brasil no topo do mundo”.