Atletas da piscina municipal de Osasco terão palestra com Guilherme Guido

A Prefeitura de Osasco promoverá nesta sexta-feira (9), às 15 horas, a palestra “Swim & Health”, de Guilherme Guido, campeão sulamericano, panamericano e campeão mundial de natação aos atletas que utilizam a piscina municipal. O evento ocorrerá no Centro Esportivo Domenico Spedaletti (Piscina).

Publicidade

Guilherme Guido abordará sobre a metodologia do atleta conhecer melhor seu corpo e seu limite, ter uma alimentação saudável para a prática do esporte aquático, entre outras informações. Além disso, ele entrará na piscina para fazer uma aula prática com os atletas de base e de alto rendimento.

Serviço

Local: Centro Esportivo Domenico Spedaletti (Piscina)

Data: 9/3

Horário: 15 horas

Endereço: Centro Esportivo Domênico Spedaletti – Rua Alexandre Batistone, 360, km 18, Osasco