Atletas de Barueri brilham no Campeonato Brasileiro de Karatê Shotokan JKA 2024

Nos dias 1 e 2 de junho, os atletas da Secretaria de Esportes de Barueri participaram do Campeonato Brasileiro de Karatê Shotokan JKA 2024, realizado no Centro Olímpico da Universidade de Brasília, no Distrito Federal. A delegação barueriense conquistou várias medalhas e destacou a força do esporte na cidade.

Na categoria Juvenil, Amanda Barbosa alcançou o vice-campeonato por equipes e a terceira colocação individual. Já na categoria Júnior, Victoria Rapace Elme sagrou-se campeã por equipes, enquanto Lucas da Silva conquistou o título por equipes e o vice-campeonato individual. Gabriel Brandão completou o pódio, sendo campeão por equipes.

A categoria Adulto Principal também trouxe excelentes resultados para Barueri. Débora Trindade foi campeã por equipes na modalidade Kumite, e Andrew Marques e Ryan Vitor Duarte foram vice-campeões por equipes em Kata. Luan Caio obteve o vice-campeonato por equipes em Kata e a terceira colocação por equipes em Kumite. Petterson Lozinski destacou-se com o terceiro lugar individual em Kumite e por equipes na mesma modalidade.