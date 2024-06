Atletas de Barueri brilham no Campeonato Sul-Sudeste de Karatê Tradicional

No Campeonato Sul-Sudeste de Karatê Tradicional CBKT, realizado no último sábado (15) no SESC de São José dos Pinhais (PR), os atletas de Barueri conquistaram excelentes resultados, com várias medalhas nas diferentes categorias.

Na categoria Juvenil, Manoela Almeida ficou com o bronze no Fukugo Feminino, enquanto Gabriel Garcia foi vice-campeão no Kumite Equipes Masculino.

Já na Júnior, Amanda Barbosa brilhou ao ser campeã tanto no Kumite Feminino Individual quanto em Equipes. Lucas Alves também se destacou, vencendo o Kumite Masculino Individual e ficando em 3º no Kata Individual e Kumite Equipe Masculino.

Entre os destaques da categoria Principal Adulto, Luan Caio foi o grande campeão no Enbu Masculino, além do 3º lugar no Kata Individual e Equipes. Outro nome de peso foi Andrew Marques, também campeão no Enbu Masculino e vice no Kata Individual Masculino.

Ainda nessa categoria, André Alves conquistou o 3º lugar no Kumite Masculino Individual e Equipes, assim como Ryan Vitor, que ficou com o bronze no Kumite Masculino Equipe e Individual.