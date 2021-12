Atletas de Barueri participam de Campeonato Brasileiro de Karatê

Atletas do Barueri Esporte Forte marcaram presença no Campeonato Brasileiro de Karatê Júnior/Adulto e Infantil/Juvenil, que ocorreu nos dias 11 e 12 de dezembro, em São José dos Pinhais, no Paraná.

A delegação feminina contou com Amanda Barbosa da Silva, Raíssa Mendes de Oliveira e Débora Trindade da Silva. Já a equipe masculina teve Fernando da Silva Peixoto Júnior, Matheus Martins Pereira, Carlos Henrique de Oliveira Lima, Petterson Aparecido Lozinski de Moraes e Andrew Rodrigo Ramos Marques.

Todos subiram ao pódio das modalidades individuais ou por equipes de Kata (demonstração individual), Enbu (demonstração em duplas), Kumite (combate) e Fukugo (Kata e Kumite alternadamente).

No comando da delegação estiveram os professores Kazuo Kawano Nagamine e Adriana Avagliano, diretores da Federação Paulista de Karatê (FPK). Ruy Koike, diretor técnico do Barueri Esporte Forte, foi convocado para atuar como árbitro e celebrou os resultados da equipe. “Encerramos de forma satisfatória o calendário de 2021”, destacou.