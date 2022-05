Atletas de Osasco se destacam nos Jogos da Melhor Idade

A cidade de Osasco ficou no 4° lugar do ranking geral nos Jogos Estaduais da Melhor Idade (JOMI). A competição ocorreu entre os dias 17 e 22 de maio, na Praia Grande, litoral paulista.

Os 108 atletas de Osasco representaram a cidade em 11 modalidades. As equipes de bocha, dominó masculino, tênis de mesa feminino (A), tênis de mesa masculino (C) e vôlei adaptado feminino (A) conquistaram o 1º lugar na competição.

Até 2019, a competição era conhecida como Jogos Regionais do Idoso (JORI). Mas desde 2020 passou a ser chamada de JOMI. Segundo a organização do evento, participaram cerca de 2.500 pessoas de 24 municípios, competindo entre 14 modalidades, masculino e feminino (atletismo, bocha, buraco, coreografia, dança de salão, dama, dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa, truco, vôlei adaptado e xadrez).

Com os resultados no litoral de São Paulo, Osasco se classificou para os Jogos Estaduais do Idoso, em Presidente Prudente, entre 28 de junho e 3 de julho. Pelo regulamento, só participarão as modalidades que ficaram até o segundo lugar.

Confira a classificação final de Osasco por ordem alfabética:

. Atletismo Masculino: 7º lugar

. Bocha: 1º lugar

. Coreografia: 3º lugar

. Damas Masculino: 2º lugar

. Dança de Salão ‘’A’’: 2º lugar

. Dança de Salão ‘’B’’: 3º lugar

. Dança de Salão ‘’C’’: 3º lugar

. Dominó Masculino: 1º lugar

. Malha: 2º lugar

. Tênis de Mesa Feminino A: 1º lugar

. Tênis de Mesa Masculino B: 4º lugar

. Tênis de Mesa Masculino C: 1º lugar

. Truco: 6º lugar

. Vôlei Adaptado Feminino A: 1º lugar

. Vôlei Adaptado Feminino B: 6º lugar

. Vôlei Adaptado Masculino A: 2º lugar

. Vôlei Adaptado Masculino B: 2º lugar

. Xadrez Feminino: 2º lugar

. Xadrez Masculino: 2º lugar