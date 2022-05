Atletismo de Osasco conquista prata e bronze em competição no interior paulista

A equipe osasquense de atletismo conquistou duas pratas e dois bronzes na disputa do Troféu Adhemar Ferreira da Silva Loterias Caixa, em Bragança Paulista, interior de São Paulo.

A competição foi realizada no último sábado e domingo, dias 14 e 15 de maio, pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT) e reuniu 68 equipes de 13 estados brasileiros, totalizando 530 atletas, inclusive alguns que participaram da última edição dos Jogos Olímpicos, realizados em Tóquio, no Japão, em 2021.

Osasco marcou presença com nove competidores: Adriano Reis, Elson Santos, Eliade Gomes, Elisabete Falcão, Flavia Akemi, Maria Silvania, Noemi Pereira, Rosa Augusta e Rosângela Nascimento.

As atletas Maria Silvania, Elisabete Falcão e Flávia Akemi, representantes do programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, conquistaram lugares no pódio. Maria conquistou duas medalhas de bronze nas modalidades 1500 m e 5000 m; Flávia ficou com a prata nos 5000 m; e Elisabete também conquistou uma prata nos 3000 m com obstáculos.

A equipe feminina ficou com a 8ª colocação, com 37 pontos, e masculina em 26°, com 8 pontos. Com os 45 pontos somados, a equipe terminou na 10ª posição geral. “Parabéns à equipe de atletismo pelos pódios conquistados e por ter ficado entre as dez melhores em uma competição que reúne atletas e equipes do país inteiro”, disse o secretário de Esportes, Rodolfo Cara.