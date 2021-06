Ator de Friends revela que está com câncer terminal: “Está no estágio 4”

Aos 59 anos, o ator James Michael Tyler, conhecido por interpretar Gunther no seriado Friends, revelou sua batalha contra um câncer de próstata. Durante entrevista ao programa norte-americano The Today Show, o artista contou que a doença está em estágio avançado e se espalhou para os ossos.

Tyler explicou que recebeu o diagnóstico em setembro de 2018, após realizar exames e consulta de rotina. “Tenho lidado com esse diagnóstico há quase três anos. Está no estágio 4. Câncer em estágio avançado. Então, eventualmente, você sabe, provavelmente vai me pegar”, declarou.

O tratamento do ator contou com terapia hormonal, que “funcionou maravilhosamente bem por um ano”, mas o câncer acabou se espalhando para os ossos. Durante a pandemia, a doença evoluiu, afetou a coluna e tirou os movimentos das pernas.

Tyler apareceu em vários episódios de Friends, como Gunther, o gerente do café Central Perk que era apaixonado por Rachel (Jennifer Aniston). Devido à doença, o ator não conseguiu participar presencialmente de Friends: The Reunion. Ele aparece em chamada de vídeo no especial, que chega ao Brasil em 29 de junho, com a estreia do HBO Max, plataforma de streaming da Warner.

