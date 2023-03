Ator de Osasco é escalado para próxima novela da Globo

Diego Martins, ator que cresceu em Osasco, estará na próxima novela das 21h da Globo. Ele foi escalado para interpretar Kelvin, um jovem que mantém um relacionamento em sigilo com um homem poderoso na trama Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco. As gravações começaram na última semana, no Rio de Janeiro.

O ator, de 25 anos, frequentou a Escola de Artes César Antonio Salvi, da Prefeitura de Osasco e mais tarde graduou-se em Artes Cênicas pela UNESP.

Ele foi o foi vencedor do reality Queen Stars Brasil, da HBO Max, apresentado por Pabllo Vittar e Luíza Sonza, no ano passado.

No TikTok ele tem 2 milhões de seguidores.

O elenco também tem Agatha Moreira, Tatá Werneck, Leandro Lima, Débora Falabella, Thati Lopes, Leona Cavalli, Gil Coelho, Claudio Gabriel, entre outros.

“Ele entrou na escola de artes, teatro, e lá viveu bons anos”, conta a mãe, Erika Martins Bahia, que ainda mora em Osasco, na região central.

“Acho que servirá para inspirar jovens da cidade. Eu vejo tantos jovens talentosos que acham que por serem de Osasco não terão oportunidades e creio que isso seja um bom incentivo”, conta, orgulhosa.

A escalação de Diego aponta que a Globo está buscando pessoas que fazem sucesso na internet para cativar esse público para a teledramaturgia.