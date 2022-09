Ator José Dumont é preso em flagrante por armazenar vídeos de pornografia infantil

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em flagrante nesta quinta-feira (15) o ator José Dumont, de 72 anos, por armazenamento de vídeos de pornografia infantil.

José Dumont, que interpretou o Coronel Eldoro em “Nos Tempos do Imperador”, da TV Globo, é investigado por suspeita de pedofilia. De acordo com a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), o inquérito policial está sob sigilo.

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido hoje na casa do ator. Durante as buscas, os oficiais encontraram imagens de sexo envolvendo crianças, o que levou à prisão do artista. José Dumont foi levado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

