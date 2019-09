Ator que brilhou na série “Sintonia” protagoniza “Sócrates”, que chega aos cinemas nesta quinta

Em seu primeiro trabalho no cinema, o ator Christian Malheiros, destaque na série “Sintonia” da Netflix, é o protagonista do longa-metragem “Sócrates”, que estreia amanhã (26) em todo o Brasil.

O filme já percorreu festivais internacionais e recebeu críticas positivas das principais publicações de entretenimento no mundo. Em agosto foi a vez dos cinemas americanos exibirem a história do jovem gay que, após a morte da mãe, precisa lutar contra a burocracia do sistema, o preconceito do pai, a falta de oportunidades no mercado de trabalho e confiar em pessoas que nunca viu para tentar sobreviver.

Menor de idade, desempregado, sem dinheiro e sem o apoio de conhecidos, a história de “Sócrates” se constrói a cada nova cena, deixando o público em estado de alerta.

Publicidade

Com distribuição da O2 Play e produzido pelo Instituto Querô e Querô Filmes, “Sócrates” é dirigido por Alexandre Moratto e conta com a produção executiva de Fernando Meirelles.

No elenco ainda estão Tales Ordakji, Rosane Paulo, Caio Martinez Pacheco e Jayme Rodrigues.