Atração com neve de verdade e frio abaixo de zero fica até março em Osasco

Que tal brincar na neve sem ter que viajar para outro país? Pela primeira vez na região, o espaço temático Alaska Neve traz o clima do Polo Norte e garante a diversão de toda a família sob um frio de 15 graus abaixo de zero. A atração fica até março no SuperShopping Osasco.

O ambiente, de 100 m², é repleto de neve de verdade onde crianças e adultos podem brincar de anjinho, deslizar em escorregadores e jogar bolas de neve uns nos outros.

Se a ideia é uma viagem, o Alaska Neve traz uma aventura congelante para as crianças divertirem-se no gelo. Os participantes recebem casacos especiais e luvas, que ajudam a enfrentar o frio, mas é recomendado que estejam bem agasalhados, com calça e sapato fechado.

A entrada inteira custa R$ 80 (R$ 40 meia). Crianças menores de quatro anos não pagam e com até 10 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsável. A entrada no espaço é por ordem de chegada e cada sessão dura 30 minutos.

Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do shopping center a partir do dia 17 de janeiro ou antecipadamente online neste site.

“Convidamos pais e filhos a enfrentarem as temperaturas negativas do Alaska Neve com muita diversão. É a chance de crianças, jovens e adultos reunirem-se para vivenciar uma verdadeira experiência nevada e transformar o período de férias em momentos ainda mais inesquecíveis”, convida Carolina Bonafé, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Serviço:

Alaska Neve no SuperShopping Osasco

Data: até 15 de março

Horário em janeiro: segunda-feira a sábado, das 12h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h.

Horário em fevereiro e março: segunda a sexta-feira, das 14h às 22h, sábado das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h.

Local: estacionamento do shopping center

Preço: inteira R$ 80 e meia R$ 40 / à venda neste site

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1.828 – Osasco – esquina com a Av. Maria Campos