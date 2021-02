Atropelamento por trem mata 1 em Itapevi

Uma pessoa morreu morreu após ser atropelada por um trem em Itapevi na tarde desta quinta-feira (11).

As causas da morte serão investigas. As suspeitas são de que a pessoa estivesse andando sobre os trilhos ou caído durante “surfe” em cima do trem. O atropelamento ocorreu próximo a uma ponte e também é cogitada a hipótese de suicídio.

Até a tarde desta quinta, não haviam sido divulgadas informações sobre a vítima, como sexo e idade. (Com informações do “Brasil Urgente”)

IMPORTANTE: O CVV (Centro de Valorização da Vida) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone (188), email e chat 24 horas todos os dias. Mais informações: www.cvv.org.br.