Audiência discute projeto que pode levar ao fim dos frentistas em postos

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados discute na próxima terça-feira (10) propostas que regulamentam o funcionamento de bombas de autosserviço – operadas pelo próprio consumidor – nos postos de abastecimento de combustíveis (PLs 2302/19, 2792/19, 3864/19 e 4916/19).

Na prática, a liberação do autosserviço pode levar ao fim dos frentistas nos postos.

O debate foi sugerido pelo relator dos projetos, deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA).

Quem é a favor das bombas de autosserviço afirma que a iniciativa pode reduzir os custos. Quem é contra questiona a segurança para trabalhadores e clientes.

“Pretendo ouvir os atores envolvidos no tema para melhor conhecer os benefícios e impactos que a aprovação desses projetos trarão para o consumidor, com ou sem redução do preço do combustível, bem como a segurança no ambiente de abastecimento”, afirma Daniel Almeida.

