Audiência pública discute Lei Orçamentária Anual de Osasco para 2024 nesta segunda

Será realizada nesta segunda-feira (9), às 18h, a audiência pública para tratar da Lei Orçamentária Anual (LOA) de Osasco para o exercício de 2024. O encontro ocorrerá na sala Luiz Roberto Claudino da Silva, anexa ao Paço Municipal.

Organizado pela Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Osasco, por meio do Departamento de Governo Aberto, a audiência visa discutir o conteúdo da LOA par ao próximo exercício, responder perguntas e acolher as contribuições da população em cada um dos 19 eixos estratégicos do planejamento municipal de Osasco.

SERVIÇO

Audiência Pública da Lei Orçamentária Anual (LOA 2024)

Quando: segunda-feira, 9/10, às 18h

Local: Sala Luiz Roberto Claudino da Silva (anexa ao Paço Municipal)

Endereço: Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300 – Vila Campesina