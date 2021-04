Audiência vai discutir valor da tarifa e reivindicações dos passageiros dos ônibus de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi prepara uma nova licitação que pode resultar na substituição da Benfica como empresa responsável pelo transporte coletivo municipal. Em andamento ao processo, nesta quinta-feira (15), às 19h, será realizada uma audiência pública online, na qual representantes do município e usuários dos ônibus vão discutir reivindicações de melhorias no serviço.

O prefeito Igor Soares (Podemos) já afirmou que o sistema atual “não atende a necessidade da população”. “A cidade cresceu, novos bairros foram criados, temos mais moradores e o contrato antigo já não atende a atual demanda”, declarou.

Na audiência pública, será possível debater assuntos como valores de tarifas, extensão de trechos percorridos pelos veículos, possibilidades de novas rotas, além do período de vigência do futuro contrato de concessão.

Inicialmente, o projeto básico do sistema de transporte coletivo prevê a operação de 36 linhas e frota de até 85 veículos, sendo 10 reservas, além do serviço de zelar pela eficiência, rapidez, conforto, pontualidade e segurança nas viagens.

De acordo com a Prefeitura, o novo edital de concessão do transporte coletivo vai propor que os novos veículos venham equipados com o que há de mais moderno e confortável, como: wi-fi na integralidade da frota, ar condicionado, acessibilidade para pessoas com deficiência, redução dos índices de poluição com sistema mecânico inteligente e integração com outros sistemas de transportes na cidade.

A administração municipal afirma ainda que a frota não poderá ter mais de cinco anos de idade e cada veículo, individualmente, não poderá ultrapassar 10 anos.

A Prefeitura afirma que, após a audiência pública, com as contribuições da população, a previsão é de que a publicação do edital definitivo – com as revisões e os apontamentos realizados durante a reunião – seja realizado na última quinzena de abril, quando deverá ser dado início ao processo de concorrência da concessão.

Como participar da audiência pública sobre o transporte público em Itapevi:

A audiência pública será realizada nesta quinta-feira (15), às 19h. Os interessados podem participar por meio deste link.

Com o título “Concessão Onerosa do Lote Único do Serviço de Trabalhos Coletivo de Passageiros do Município de Itapevi”, o evento será virtual em virtude da pandemia de covid-19. Mais detalhes aqui.