Aulas gratuitas de futebol, basquete, capoeira e mais 13 modalidades esportivas em Itapevi

A Prefeitura de Itapevi abre no dia 2 de fevereiro as inscrições online para 16 modalidades esportivas gratuitas. As aulas começam no dia 27 de fevereiro.

As modalidades oferecidas são: atletismo, basquete, futsal, futebol, capoeira, damas, combattenco, ginástica aeróbica, ginástica localizada, ginástica rítmica, ginástica artística, treino funcional, judô, vôlei, atletismo adaptado e paradesporto.

As aulas serão ministradas nas Arenas Amador Bueno e Santa Rita, Arena Parque Itapevi (Vila Nova Itapevi), Centro de Iniciação ao Esporte (Alto da Colina), Ginásio de Esportes (Centro) e os Cemebs Prof. Jossei Toda (Vila Santa Rita), Dra. Zilda Arns Neumann (Jardim São Carlos), Machado de Assis (Jardim Cruzeiro) e Jornalista João Valério (Amador Bueno).

Como se inscrever nas modalidades esportivas em Itapevi:

As inscrições podem ser feitas ao longo de todo o ano por meio do link https://maisesportes.itapevi.sp.gov.br, porém são limitadas por turma. No ato da inscrição, o aluno será informado sobre os dias e horários das modalidades esportivas selecionadas, que estarão detalhadas no site.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Esportes e Lazer de Itapevi, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelos telefones (11) 4141-1606 ou 4774-5927.