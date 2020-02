Aulas na Fieb e expediente em departamentos municipais são suspensos devido a enchentes em Barueri

A chuva que atinge Barueri desde a madrugada desta segunda-feira (10) é uma das maiores registradas na história da cidade, informou a Prefeitura. As aulas na rede municipal e nas unidades da Fieb (Fundação Instituto de Educação de Barueri) foram suspensas.

Foram registrados diversos pontos de alagamento em toda a cidade. No centro, ruas como Henrique Mendes Guerra e a Prof. João da Matta e Luz, onde fica a prefeitura, estão submersas.

De acordo com a Defesa Civil, o índice pluviométrico, que mede a intensidade de chuva por metro quadrado, registrou quase 130 mm no município desde as 2h30 da manhã, sendo que 70 mm foram registrados no intervalo de uma de chuva.

Até o momento, o expediente foi suspenso no Ganha Tempo Municipal e nas secretarias municipais de Obras, Assistência e Desenvolvimento Social, de Recursos Naturais e Meio Ambiente.

Em nota, a Prefeitura informou que até as 6h da manhã, 35 ocorrências foram registradas em toda a cidade e que as equipes da Defesa Civil, Guarda Municipal e Demutram estão monitorando os pontos alagados.