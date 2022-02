Aulas presenciais nas escolas de Osasco, Barueri e Itapevi começam nesta segunda (7)

O ano letivo nas escolas da rede municipal de Osasco, Barueri e Itapevi começa nesta segunda-feira (7). O retorno das aulas presenciais seguirá as medidas de prevenção à covid-19.

Em Osasco, retornam às salas de aula mais de 70 mil crianças. Pais e responsáveis pelos alunos participaram, na sexta-feira (4) de reunião e receberam informações sobre como funcionará a dinâmica das aulas.

Já os responsáveis pelos alunos das escolas municipais de Barueri participam de reunião durante este sábado, quando recebem o calendário escolar, avisos gerais, entre outras informações para o retorno seguro das atividades escolares.

Em Itapevi, as aulas serão retomadas de forma gradual. Nas Escolas de Tempo Integral (ETI) Tarsila do Amaral, Irany Toledo de Moraes, Magali Trevizan e Governador Franco Montoro, o início será na terça-feira (8), para os alunos dos 1º e 2º anos, e na quarta-feira (9) para os estudantes dos 3º, 4º e 5º anos.

Também em Itapevi, a ETI Padre Giovanni Cornaro, no Cardoso, será inaugurada no sábado (12), e o início das aulas nesta unidade escolar será na terça-feira (15) para alunos dos 1º e 2º anos, e quarta-feira (16) para os alunos dos 3º, 4º e 5º anos.

Ainda na região, as escolas municipais de Carapicuíba retomaram as aulas presenciais na terça-feira (4). Recentemente, o município abriu as inscrições para vagas nas pré-escolas, destinadas às crianças de 4 e 5 anos.

Vacinação infantil contra a covid-19

A campanha de vacinação contra a covid-19 para crianças de 5 a 11 anos continua nas cidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi e região. Para acelerar a imunização dos pequenos, os municípios têm promovido ações contínuas como o Dia “D” e Dia “C” de vacinação.