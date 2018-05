As aulas seguem suspensas nesta segunda-feira, 28, na rede municipal de ensino de Barueri e nas unidades mantidas pela Fieb, em função do desabastecimento decorrido da greve dos caminhoneiros no país, informou a Prefeitura na tarde deste domingo, 27.

Publicidade

Pelo mesmo motivo as aulas já tinham sido suspensas na sexta-feira. Para não prejudicar o calendário escolar, os dias serão repostos em datas oportunas com prévia comunicação, informa a Prefeitura.