Autoescola de Jandira é suspensa após Detran flagrar irregularidade

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo flagrou, na última quinta-feira (8), irregularidade em uma aula prática de um Centro de Formação de Condutores (CFC), em de Jandira.

Na Auto Moto Escola Avant Ltda ME, a equipe de fiscalização do Detran verificou, por meio do sistema e-CNH, que havia uma aula aberta, porém, o carro estava parado no local e aluno e instrutor não estavam na prática de direção. O e-CNH apontava também outra aula em andamento. Os agentes de fiscalização solicitaram então o retorno do instrutor e do aluno para o CFC, o que não ocorreu.

Foi registrado um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia da cidade por inserção de dados falsos em sistema de informações, crime previsto no artigo 313-A do Código Penal, com pena prevista de 2 a 12 anos de reclusão.

A autoescola terá suas atividades suspensas preventivamente por 30 dias e responderá a processo administrativo instaurado pelo Detran, que pode resultar em descredenciamento. Como garante a Constituição Federal, a empresa terá direito a apresentar defesa antes da conclusão dos processos.

“O processo de habilitação foi criado para formar um condutor responsável e cidadão. Por isso, é uma parte fundamental da construção de um trânsito seguro”, pontua Maxwell Vieira, diretor-presidente do Detran de São Paulo.