Autoescola de Osasco é suspensa após Detran flagrar irregularidades

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) flagrou, na última sexta-feira (26), irregularidade em aula prática da categoria A (moto) em um Centro de Formação de Condutores (CFC), em Osasco.

A equipe do Detran.SP chegou na autoescola Honorato e Silva, localizada no Munhoz Junior, e verificou, por meio do Sistema e-CNH, que o instrutor que deveria estar ministrando a aula prática encontrava-se dentro do prédio do CFC. Já o aluno, chegou à autoescola pouco antes do término da aula.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na 10ª DP de Osasco. A autoescola terá suas atividades suspensas preventivamente por 30 dias e responderá a processos administrativos instaurados pelo Detran.SP, que podem resultar em descredenciamento da empresa. Como garante a Constituição Federal, a autoescola terá direito a apresentar defesa antes da conclusão dos processos.

“É importante que o cidadão se conscientize de que a correta formação do condutor é parte essencial para um trânsito mais humano e seguro”, ressalta Maxwell Vieira, diretor-presidente do Detran.SP.

O Detran.SP realiza regularmente vistorias em parceiros como CFCs, médicos e psicólogos credenciados e em locais que promovem exames práticos a fim de coibir possíveis fraudes e irregularidades

Suspeitas de irregularidades podem ser denunciadas à Ouvidoria do Detran.SP pelo portal www.detran.sp.gov.br ou diretamente no link a seguir http://bit.ly/1ZfLWnf. É garantido sigilo ao denunciante.