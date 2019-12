Autor de novelas da Globo posta foto inusitada em Cotia

Autor de novelas como “A Dona do Pedaço”, “O Outro Lado do Paraíso”, “Sete Pecados”, “Verdades Secretas”, “Morde & Assopra” e “O Cravo e a Rosa”, Walcyr Carrasco postou uma foto diferente do que costuma postar em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira (4). No registro, ele aparece comendo um pastel de feira na cidade de Cotia.

“Pastel de feira em Cotia. Que coisa boa! Quem não gosta de pastel de feira?”, escreveu Walcyr Carrasco em postagem com mais de 21 mil curtidas até a manhã desta quinta-feira (5).

Diversos seguidores mostraram seu apreço pela iguaria: “Gringo não sabe o que é coisa boa! Pastel é bom d+”, comentou um internauta. “Deu água na boca. Amooooo pastel”, comentou outro.

Mas também teve quem sentisse falta daquele toque especial… “Amo pastel… cadê o caldo de cana?”, questionou um seguidor.