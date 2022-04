Autor do livro Gestão Fácil realiza palestra sobre franquia nesta terça (19) em Alphaville

O empresário Oséias Gomes, fundador e CEO da Odonto Excellence realiza, nesta terça-feira (19), a palestra “Franquia, um negócio vencedor”, em Alphaville, Barueri. O evento acontece no My Place Office Alphaville (Alameda Rio Negro, 1030 – Torre Corporate), a partir das 19h.

No evento, o gestor Oséias Gomes, autor de dois livros best-sellers: Gestão Fácil e Negócio Escalável, mostrará que é possível empreender e ter sucesso mesmo em tempos difíceis. “Apesar das perdas catastróficas que a região latino-americana sofreu durante a pandemia, tem havido um crescimento econômico contínuo no cenário de empreendedorismo, especificamente nas atividades tecnológicas e digitais”, diz o empresário.

O empresário que começou seu negócio na garagem, afirma que abre, hoje, uma nova franquia a cada 48h. “Vou apresentar como transformar ideias em uma empresa de sucesso; como alcançar o sucesso financeiro; como escalar (expandir) o negócio e como se manter atualizado e sobreviver às dificuldades cotidianas e imprevisíveis”, completa o gestor Oséias Gomes.

Os interessados em participar do evento devem fazer a inscrição no link, com taxa de R$ 60. Os inscritos receberão um exemplar do livro Gestão Fácil.

