A Viaoeste, concessionária que administra a rodovia Castello Branco, vai interditar a faixa da esquerda da Av. Fuad Auada, em Osasco, a partir de terça-feira (25) para dar continuidade às obras de construção da nova ponte de acesso para a cidade.

Segundo a empresa, a alteração no tráfego será necessária para a implantação da faixa adicional entre o Complexo Maria Campos e o Viaduto Dona Ignês Colino.

Ainda de acordo com a concessionária, a intervenção na região está prevista para durar 60 dias.

A nova ponte de acesso para Osasco fará a ligação da rodovia Castello Branco na altura do km 15,8 com a avenida Fuad Auada, a partir da via Marginal Oeste da SP -280.

