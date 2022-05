Avatar: O Caminho da Água ganha trailer; assista

A 20th Century Studios divulgou nesta segunda-feira (9) o trailer de “Avatar: O Caminho da Água”, sequência do filme lançado em 2009. O longa chega ao cinema em dezembro.

Na trama, Jake e Neytiri continuam a enfrentar um antigo inimigo para defender a nova família formada no planeta Pandora. A produção dirigida por James Cameron continua com o elenco original e promete surpreender os espectadores com muita tecnologia e cenários incríveis do mundo de Pandora.

O trailer também está em exibição nas sessões de “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”.

Assista ao trailer:

No trailer, a prévia dos efeitos visuais prenderam a atenção dos internautas, que enalteceram a produção. Confira a reação dos internautas no Twitter:

avatar 2 em dezembro e eu já tô assim pic.twitter.com/8xGbEODrT8 — Drii🦋 (@ninaadrii) May 9, 2022

Me watching Me watching

Avatar in 2009. Avatar 2 in 2022. pic.twitter.com/Jdk0lPt7n5 — Ritesh Poddar (@RiteshP92818147) May 5, 2022