Avenida do Exército Brasileiro será interditada para prova de ciclismo em Barueri neste domingo

Os motoristas que trafegam pelo Corredor Oeste sentido Estrada Velha de Itapevi devem ficar atentos à interdição que será feita neste domingo (18), das 6h às 16h, em toda a avenida do Exército Brasileiro. O tráfego no local será interrompido em razão do 14º GP Barueri de Ciclismo, evento organizado pela Federação Paulista de Ciclismo.

Com a interdição da via, os condutores de veículos com destino às regiões dos jardins Paulista, Maria Helena e Parque Viana poderão utilizar a avenida Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão como principal opção de desvio.

A Secretaria de Mobilidade Urbana implantará faixas com a mensagem “Atenção: via interditada” na avenida do Exército Brasileiro com a avenida Municipal, rua Porto Feliz, Viela A (de acesso à Delegacia do Idoso e ao 1º DP do Silveira) e Estrada Velha de Itapevi com a avenida do Exército Brasileiro.

Prova ciclística

A prova é válida pelo Ranking Estadual Paulista, Classe CEE, e a programação oficial prevê a realização de cinco baterias, com concentração a partir das 7h e disputas nas seguintes categorias: Júnior; Infantojuvenil, Juvenil, Master, Atletas femininas com 60 anos ou mais; Kids; Mirim e Infantil.