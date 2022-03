Avenidas do Centro de Barueri serão fechadas para show de Zé Ramalho no domingo (27)

No domingo (27), as comemorações dos 73 anos de emancipação político-administrativa de Barueri vão alterar o tráfego de veículos nas principais avenidas da região central da cidade, onde haverá o show doe Zé Ramalho.

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri (Semurb) informou que serão fechadas aos carros as avenidas Guilherme Perereca Guglielmo e Arnaldo Rodrigues Bittencourt (ida e volta de frente ao ginásio José Corrêa), no centro.

Com o fechamento das duas avenidas, o tráfego será desviado no sentido do Centro pela rua Adelino Cardana (atrás do ginásio José Corrêa), a partir das 7h; e no sentido bairro, depois das 13h, o trânsito vai pelas ruas Paulo Pereira de Campos e José Maria Balieiro (atrás do Senai e da Câmara Municipal).

Na área do show haverá também uma praça de alimentação, na alameda Benedito Adherbal Farbo, com food trucks. Zé Ramalho sobe ao palco montado no estacionamento do ginásio José Corrêa a partir das 18h. O artista nacionalmente conhecido por canções como “Chão de giz”, “Avôhai”, “Admirável gado novo” e “Sinônimos” homenageará a cidade com um show totalmente gratuito.

Para quem for de carro ao evento poderá estacionar no entorno do Senai, da Câmara Municipal e nas ruas adjacentes. Já os estacionamentos do Ginásio de Esportes serão fechados (exceção para os carros oficiais).