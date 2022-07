Azul, de Barueri, e outras aéreas são notificadas pelo Procon sobre programa de milhagem

O Procon-SP notificou a Azul, com sede em Barueri, e outras empresas que oferecem programas de milhagem como a 123 Viagens e Turismo Ltda., American Airlines Inc., a Gol Linhas Aéreas S/A, Latam Airlines Group S/A e TAP Transportes Aéreos Portugueses S/A. O órgão de defesa do consumidor quer explicações sobre procedimentos de transferência de milhagens em caso de morte do titular do programa.

As empresas deverão esclarecer sobre a política adotada quando há herdeiro inventariante nomeado que pede a transferência dos pontos para a sua titularidade; se os pontos são transferíveis a terceiros e em que situações; e na impossibilidade de transferência, quais seriam as razões para tal.

As empresas têm até o dia 7 de julho para responder aos questionamentos do Procon-SP.

