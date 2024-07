Azul suspende ponto de partida de ônibus gratuito no Tamboré, em Barueri

A Azul Linhas Aéreas suspenderá o ponto de partida do Shopping Tamboré, em Barueri, a partir do dia 1º de agosto. O serviço de transporte gratuito é oferecido a passageiros que fazem embarque ou desembarque no Aeroporto de Viracopos, na cidade de Campinas.

Além do ponto de embarque de Barueri, a companhia aérea também encerrará o serviço no Terminal Barra Funda, na capital paulista. “A partir de 1º de agosto de 2024, os nossos ônibus operarão exclusivamente nos trechos Aeroporto de Congonhas > Aeroporto de Viracopos e Aeroporto de Viracopos > Aeroporto de Congonhas, em novos horários”, afirma a Azul, em comunicado.

O novo ponto de embarque, Aeroporto de Congonhas, situado na Avenida Washington Luís, s/n, São Paulo, está disponível aos passageiros a partir desta quarta (10), próximo à área de check-in da Azul.

A companhia reforça que o transporte está sujeito à disponibilidade do momento. Os novos horários podem ser consultados no site ou via app da Azul.