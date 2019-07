B2W abre vagas de emprego para pessoas com deficiência em Osasco e Itapevi

A B2W Digital – maior plataforma digital da América Latina e dona das marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato – oferece mais de 50 vagas de emprego para pessoas com deficiência (PcD) no estado de São Paulo. Há oportunidades em Osasco e Itapevi.

A companhia participa, no dia 18, da 7ª edição da feira Contrata Empresas SP, que tem como objetivo inserir profissionais com deficiência no mercado de trabalho. A B2W promove a inclusão social e o desenvolvimento de PcD por meio do Programa Somar, porta de entrada exclusiva para pessoas com deficiência na companhia.

Em Osasco, as vagas são para os cargos de agente de atendimento e auxiliar administrativo. Em Itapevi, estão abertas oportunidades para os cargos de agente de atendimento, agente de risco e auxiliar fiscal. Já em Cajamar, as vagas são para agente de atendimento.

Publicidade

Podem concorrer às vagas candidatos que possuírem ensino médio completo, conhecimentos de informática (pacote Office) e disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado. Os contratados receberão remuneração compatível com o mercado e benefícios como plano médico e vale transporte.

O Programa Somar foi lançado pela B2W em 2014, refletindo a preocupação da companhia em, além de gerar empregos, promover a diversidade e a inclusão e buscar a igualdade de oportunidades.

Os interessados podem se inscrever também pelo site http://somos.b2wdigital.com/programa-somar/.