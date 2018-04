Baile à Fantasia acontece no Espaço Movimenta Cotia, na sexta (13)

Nesta sexta-feira (13), acontecerá o Baile da Terceira Idade no Espaço Movimenta Cotia, no Centro. O evento, que é organizado pelo Fundo Social de Solidariedade de Cotia (FSSC), recebe o tema “Baile à Fantasia” que vai premiar as melhores fantasias usadas durante a festa.

“É uma forma de incentivarmos e prestigiarmos a melhor idade que marca presença em nossos bailes e que se veste a caráter de acordo com o tema. Vamos dar um mimo para os que capricharem”, disse Mara Franco, presidente do FSSC. Segundo ela, um juri composto por três jurados será responsável por escolher as fantasias vencedoras.

O Baile da Terceira Idade terá música ao vivo e ainda contará com comes e bebes.

Serviço:

Baile da Terceira Idade de Cotia

Dia: 13 de abril, a partir das 14h

Espaço Movimenta Cotia

Local: Rua Senador Feijó, 110, centro