“Bailinho de Carnaval no Plaza Shopping Carapicuíba” é opção de festa para crianças

“Bailinho de Carnaval no Plaza Shopping Carapicuíba” é opção de festa para...

Na próxima semana, de 10 a 13 de fevereiro, o Plaza Shopping de Carapicuíba fará um Bailinho de Carnaval para as crianças, com entrada gratuita.

A animação ficará por conta dos foliões e dos músicos que apresentarão as marchinhas tradicionais de carnaval e as brincadeiras.

Na terça-feira (13), haverá o concurso de fantasias com premiação para 1º, 2º e 3º lugar. Todos serão avaliados por uma comissão julgadora que avaliará beleza e criatividade.

Evento: “Bailinho de Carnaval no Plaza Shopping Carapicuíba”

Período: 10 a 13 de fevereiro de 2018

Local: Praça de Alimentação, Piso G7

Horário: das 15h às 18h

Entrada: gratuita

Endereço: Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce, Carapicuíba

Contato: (11) 4189-8888

Estacionamento: Gratuito de segunda a sexta-feira até às 14h. Após esse horário, preço fixo de R$ 5,00 (carros) e R$ 3,00 (motos).