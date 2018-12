“Baita mala”, diz prefeito sobre Paula Fernandes

Paula Fernandes foi alvo de críticas do prefeito após show em Taquari, no Rio Grande do Sul. Maneco Emanuel Hassen definiu a cantora como “baita mala”.

O comentário foi feito após a sertaneja fazer uma postagem nas redes sociais sobre o evento: “Além do carinho que recebi de uma multidão de amores, ainda tive a visita de um cãozinho que passou o show todo sentado em frente ao palco. Sonho com o dia que viveremos em harmonia com a natureza e não teremos mais maus tratos aos animais”, escreveu ela.

O prefeito escreveu, nos comentários: “ Que legal, mas ignorou todos os fãs. Gente que veio de longe. Baita mala”, declarou. “Linda atitude no palco. Nos bastidores é uma mala completa”.