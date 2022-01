Bala Loka é o campeão do BMX Estilo Livre em Carapicuíba

Gustavo Bala Loka levou conquistou o título de campeão do campeonato de manobras radicais com a bike, BMX Estilo Livre, neste domingo (9), em Carapicuíba. É a primeira vez que o carapicuibano vence a competição.

publicidade

O segundo lugar ficou para o argentino Gabriel Chaves, seguido por Cauan Madona e Felipe Manerim. Já o carapicuibano Leandro Overall, que foi campeão na edição anterior, preocupou o público ao cair durante o percurso da competição. Ele foi socorrido por bombeiros e saiu da pista de maca. Apesar do susto, ele retornou para cumprimentar os demais pilotos da competição e ficou em 5° lugar.

Com oito finalistas, o vencedor seria definido após uma única regra: cada piloto faria três voltas e o título ficaria com aquele que recebesse a melhor nota dos cinco juízes. Os critérios avaliados foram estilo, dificuldade da manobra e fluidez nos saltos. No entanto, a chuva impediu que a terceira volta fosse realizada pelos participantes.

publicidade

A grande final foi transmitida pelo “Esporte Espetacular”, na TV Globo. “Choveu todos os dias, quase todo mundo caiu, eu também caí na segunda volta. Acho que nessa terceira todo mundo iria para o ‘arregaço’, mas a chuva veio”, disse o campeão do campeonato, que aconteceu na pista Caracas Trails.

Gustavo Bala Loka afirmou que agora segue para a Califórnia, onde vai disputar em outro evento, e retorna ao Brasil no mês que vem. Em seguida, irá participar de um treinamento focado em BMX park, voltado aos Jogos Olímpicos.