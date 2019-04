“Balada do Rei”, de igreja evangélica, entra no calendário oficial de Osasco e terá apoio da Prefeitura

“Balada do Rei”, de igreja evangélica, entra no calendário oficial de Osasco...

Nova lei sancionada pelo prefeito Rogério Lins (PODE) institui a “Balada do Rei”, realizada pela igreja evangélica Bola de Neve, no calendário oficial de Osasco, além de determinar que secretarias municipais ajudem na realização do evento.

O projeto é dos vereadores Antônio Toniolo (PCdoB) e Batista Comunidade (Avante). Na Justificativa do projeto, os vereadores argumentam: “A ‘Balada do Rei’ é realizada com a finalidade de proporcionar às famílias, sobretudo aos jovens, atividades que envolvem arte e cultura urbana como rap e grafite; incentivo aos esportes como, por exemplo, skate, jiu-jitsu, slackline, dança de rua (hip-hop); e entretenimento por meio de variedade de estilos musicais”.

“Ademais, o evento pretende ser mais um braço solidário com as necessidades sociais dos munícipes assistidos pelo Fundo Social de Solidariedade de Osasco, destinando toda a arrecadação de alimentos para essa nobre finalidade”, completam.

A “Balada do Rei” é celebrada anualmente no segundo sábado de novembro.