Balanço da Operação Impacto Osasco: PM prende 23 e apreende 11 quilos de drogas

A Polícia Militar divulgou nesta terça-feira (12) o balanço final da Operação Impacto Metropolitano, realizada em Osasco na terça-feira (11). No total, foram 23 prisões, sendo 18 de foragidos da Justiça e cinco em flagrante por tráfico de drogas ou roubo.

Além das prisões, a força-tarefa apreendeu 11,5 quilos de drogas, como maconha, cocaína e crack, um simulacro de arma de fogo, uma faca e nove veículos. A operação contou com 1,7 mil policiais e mais de 500 viaturas.

“Muitos criminosos migram para municípios vizinhos em ações como essas. Como estávamos com viaturas paradas em pontos estratégicos, conseguimos efetuar as prisões”, explicou o comandante do Comando de Policiamento de Área Metropolitano 8, coronel Renato Lopes.

Participaram da Operação Impacto Osasco policiais dos comandos da Grande ABC, Guarulhos, Osasco e Mogi das Cruzes, além de batalhões especializados como Policiamento de Choque, Trânsito, Rodoviário e Ambiental. Policiais civis das delegacias de Osasco e guardas civis municipais locais também apoiaram a ação.

“Os resultados mostram que a operação foi realizada com muita eficiência. O ponto forte foi a mobilidade do efetivo empregado por meio de monitoramento de imagens realizado pelos níveis tático, estratégico e operacional no gabinete de comando de controle instalado no CPA-M/8”, comentou o coronel Lopes.

Os policiais também receberam QR Codes para detectar áreas com maior ou menor incidência criminal na região, mapeadas previamente com base nos indicadores criminais, permitindo um cuidado maior em perímetros mais delicados.