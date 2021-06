Bancada do Podemos de Osasco quer vereador Ribamar Silva no partido

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (1°), os vereadores da bancada do Podemos na Câmara de Osasco, Elsa Oliveira, Lúcia da Saúde e Carmônio Bastos, convidaram Ribamar Silva (PSD) para integrar o partido.

O assunto surgiu durante a apresentação da moção de aplausos da vereadora Elsa Oliveira em comemoração ao aniversário de 26 anos do Podemos, que antes era PTN e, em 2016, recebeu a nova nomenclatura.

A vereadora Lúcia da Saúde foi a primeira a fazer o convite: “Presidente, o Podemos está filiando, pego agora a ficha. Você está convidado a fazer parte do nosso partido”, comentou. A Presidente do Podemos Mulher, Elsa Oliveira, celebrou a possibilidade de ter um nome como o de Ribamar Silva no partido. “É, sem dúvida, uma grande honra para o Podemos no município. Político experiente, muito sábio e inspirador, o nosso Presidente, além de tudo, é um grande amigo, generoso e muito acolhedor”, comemora Elsa.

Na ocasião, Carmônio, líder do Podemos na Câmara, falou sobre união de lideranças no partido que tem em seu quadro personalidades em âmbito nacional e reforçou o convite da colega parlamentar. “Quero reforçar o convite da Lúcia da Saúde. Você tem muita representatividade em nossa cidade, faz um excelente trabalho. Nosso partido é um partido acolhedor, um partido que busca grandes lideranças. Está feito o convite para que vossa excelência faça parte da família Podemos. Ficaremos muito honrados de você fazer parte do nosso quadro”, comentou Carmônio, vereador eleito para primeiro mandato.

“Fico honrado com o convite, quero agradecer o respeito e o carinho que o Podemos tem por mim. Mas o futuro pertence a Deus”, comentou Ribamar sobre o convite para ingressar ao partido do prefeito Rogério Lins e elogiou o trabalho da deputada Renata Abreu, com quem trabalhou na coordenação da campanha em 2018.

O vereador Josias da Juco (PSD), aproveitou para defender o PSD: “Vou fazer uma defesa do meu partido o PSD, gente não dá para vocês ficarem assediando e convidando assim nosso presidente”, brincou o parlamentar.

