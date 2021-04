Banco BS2 abre vagas de emprego

O banco BS2 busca profissionais de diversas áreas. As vagas de emprego são para atuar nas sedes da empresa nas capitais paulista e mineira. São 20 oportunidades de trabalho abertas no momento para as áreas de Marketing, Produtos, RH, TI, Business Intelligence e Financeiro. Algumas vagas oferecem a possibilidade de trabalho remoto.

Entre os benefícios oferecidos estão plano de saúde e odontológico (estendido ao cônjuge e filhos), vale refeição e alimentação, auxílio creche, convênio com o Gympass, Day off aos aniversariantes, previdência privada, plataforma de educação corporativa, orientação psicológica, financeira e jurídica, além de taxas diferenciadas para investimentos, entre outros.

As vagas de emprego disponíveis são:

Analista FP&A Pleno (Planejamento Financeiro e Análise)

Analista de Governança em TI (Exclusiva PCD)

Analista de Insights SR – Marketing Digital

Analista de Marketing PL – Branding

Analista de Marketing SR – CRM

Analista de Negócios de Marketing SR

Analista de Risco de Liquidez PL

Analista de Segurança da Informação Sênior – Arquitetura

Analista de Segurança da Informação Sênior – CSIRT

Analista de Segurança da Informação Sênior – Microsoft

Analista de Risco Operacional e Socioambiental

Assessor de Negócios Inbound

Assistente de Formalização

Coordenador de Conciliação e Controle

Desenvolvedor iOS Canal PF

Estagiário de Recrutamento & Seleção BH

Estagiário em Business Intelligence

Gestor de Produtos Pleno – (Product Manager – BS2 Empresas)

Gestor de Produtos Sênior – (Product Manager – BS2 Empresas)

Gestor de Negócios I (Outbound)

As contratações são parte do processo de expansão do Banco que, mesmo durante a pandemia, admitiu em 2020 mais de 300 profissionais. Para se candidatar a alguma das vagas basta se inscrever no site do BS2.