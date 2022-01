Banco de Alimentos de Osasco arrecadou mais de 928 toneladas de alimentos em 2021

O Banco de Alimentos de Osasco, vinculado ao Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, arrecadou no ano passado 928.121,54 kg de alimentos. Os dados constam no Relatório Técnico de Atividades (RTA), encaminhado recentemente ao Ministério da Cidadania.

Semanalmente, são atendidas 78 entidades sociais e instituições públicas de acolhimento no Banco de Alimentos. Já a média de famílias atendidas por semana gira entre 2.500 e 3 mil. Ao longo de 2021, ainda segundo o Banco de Alimentos, foram distribuídos 100 mil kits de alimentos (perecíveis e não perecíveis).

Osasco integra o Conselho Gestor Nacional da Rede Brasileira de Bancos de Alimentos, órgão de assessoramento ligado ao Ministério da Cidadania, que iniciará seus trabalhos em fevereiro de 2022.

Após o Banco de Alimentos de Osasco ser selecionado pelo Ministério da Cidadania com a maior pontuação, a cidade fará parte do colegiado como um dos membros titulares na defesa da segurança alimentar no país.