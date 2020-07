Banco de Alimentos de Osasco recebe 13 toneladas de alimentos do Carrefour

O Banco de Alimentos de Osasco recebeu do Carrefour, nesta quarta-feira (1°), a doação de 13 toneladas de alimentos distribuídos em 1.288 cestas básicas. Nos próximos dias, os itens serão distribuídos para cerca de 2.500 famílias cadastradas em programas sociais da Prefeitura.

Vinculado à Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, o Banco de Alimentos, da Prefeitura de Osasco, tem o papel de garantir o complemento alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

A doação por parte de instituições privadas viabiliza a ajuda para essas famílias, principalmente durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19). Além do Carrefour, o Banco de Alimentos tem parceiros como iFood, Dois Cunhados, Ação da Cidadania e a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp).

Entre os itens doados diariamente estão frutas, verduras, legumes e alimentos não perecíveis em condições adequadas para consumo. Mensalmente, são doadas cerca de 50 toneladas de alimentos.

Como doar

As doações podem ser feitas por pessoas físicas ou por empresas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, diretamente no Banco de Alimentos, que fica no Jardim Pestana.

Devido a pandemia de covid-19, os doadores não precisam descer do carro para entregar os donativos. Os itens são retirados por funcionários paramentados com equipamentos de proteção individual, como máscara e luvas, para preservar a segurança dos doadores e a higiene dos alimentos.